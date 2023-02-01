В Томске в 2023 году появится новое мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг

Приложение для оплаты ЖКХ сейчас находится на этапе закрытого тестирования Фото: Даниил ОПАРИН

В 2023 году единый информационно расчетный центр планирует выпустить мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг. Это еще один шаг к удобству для потребителей и поставщиков услуг ЖКУ, сообщил журналистам начальник департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Яков Грель.

Генеральный директор ООО «ЕИРЦ ТО» Александр Кодин заявил, что организация намерена активно развивать цифровые сервисы. Приложение для оплаты ЖКУ сейчас находится на этапе закрытого тестирования, оно продолжится в течение полугода, после чего планируется его релиз.

Сейчас оплатить коммунальные услуги можно несколькими способами. Жилищно-коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение, горячее водоснабжение и другие) включены в единый платежный документ, взносы принимаются на сайте «Томскэнергосбыта» в личном кабинете. С февраля 2023 года в квитанцию также включили взносы за капитальный ремонт. Оплату за холодную воду, водоотведение, вывоз ТКО принимают на сайте Томского расчетного центра.

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