В Томске ищут пропавшего летом 54-летнего мужчину

Фото: ЛизаАлерт

Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт сообщил о поисках пропавшего еще летом мужчины. Уточняется, что о его местонахождении неизвестно с июня 2022 года.

"#Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал #Шамаков Бахтияр (Борис) Парахатович, 54 года (1968 г.р.)", - говорится в сообщении.

Волонтеры поисково-спасательного отряда уточняют, что к особым приметам Бориса относят рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. О том, в какой одежде вышел мужчина неизвестно.

Томичам, которые могут обладать полезной информацией по поискам Бориса Шамакова, необходимо сообщить по круглосуточному и бесплатному номеру ЛизыАлерт: 8-800-700-54-52

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