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НовостиОбщество1 февраля 2023 7:45

Северчанин пытался украсть из магазина алкоголь необычным способом

Мужчина налил магазинное спиртное в свой пакет
Анна Ковалёва
Росгвардейцы задержали северчанина за попытку кражи. Фото: пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы задержали северчанина за попытку кражи. Фото: пресс-служба Росгвардии

Житель Северска попытался вынести из магазина неоплаченный алкоголь, налив его в пакет. Продавцы увидели это по камерам наблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Похитителя удалось задержать. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы войск национальной гвардии России по Томской области.

«В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в супермаркет на улице Солнечной. В торговой точке стражи правопорядка задержали 42-летнего местного жителя», - говорится в сообщении пресс-службы.

У задержанного мужчины изъяли украденный товар на сумму более восьми тысяч рублей. Северчанина передали сотрудникам органов внутренних дел. Возбуждено уголовное дело. Суд выберет для похитителя меру наказания по статье «Кража», которое предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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