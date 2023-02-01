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НовостиОбщество1 февраля 2023 7:26

В Томской области и.о. замгубернатора по соцполитике стала Светлана Грузных

Грузных заняла пост с 1 февраля
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томской области пост и.о. заместителя губернатора по социальной политике заняла Светлана Грузных. Такое решение принял губернатор региона Владимир Мазур, сообщает пресс-служба администрации области.

"Непросто одновременно совмещать обязанности начальника департамента и заместителя губернатора", - добавил Мазур.

Отмечается, что в соответствии с распоряжением губернатора, Светлана Грузных будет исполнять обязанности заместителя с 1 февраля до решения кадрового вопроса.

Напомним, что ранее эту должность занимала Марина Киняйкина.