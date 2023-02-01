На шести улицах Томска отключат электричество 2 февраля

"Горсети" предупредили томичей об очередных плановых отключениях света Фото: Анна Ковалёва

В четверг, 2 февраля, на шести улицах Томска будет обесточена часть домов. Об этом сообщила пресс-служба «Горсетей».

С 09:00 до 12:00 без света останутся дома по адресам:

ул. Кузнечный взвоз, 6-10, 14

ул. Беринга, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3

пер. Макушина, 7, 13-15, 14 , 14-а, 16

пл. Соляная, 2,2-а

Иркутский тракт, 118-122, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4

пер. Соляной, 1-7, 1-б, 8, 10 стр.1, 10 стр.1, 12-20, 14/1, 14/2, 18/1, 24, 24/1, 28.

С 13:00 до 16:00 запланированы отключения электричества по следующим адресам:

ул. Кузнечный взвоз, 6-10, 14

пл. Соляная, 2,2-а

пер. Макушина, 7, 13-15, 14, 14-а, 16

пер. Соляной, 1-7, 1-б, 8, 10 стр.1, 10 стр.1, 12-20, 14/1, 14/2, 18/1, 24, 24/1, 28.

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