Авиакомпания "Руслайн" прекратила рейсы из Томска в Нижневартовск

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Рейсы Томск-Нижневартовск больше не будут выполняться авиакомпанией "Руслайн". Это была единственная компания, которая выполняла данный маршрут, уточнили в пресс-службе аэропорта.

В воздушной гавани рассказали, что возможно это связано с тем, что была приостановлена летная программа. Однако сейчас идут переговоры по согласованию рейсов Томск-Нижневартовск на летний период.

Напомним, что компания Utair отменила авиарейсы из Томска в Нижневартовск. Причина отмены так и осталась неизвестной.