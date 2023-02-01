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НовостиОбщество1 февраля 2023 6:56

Авиакомпания "Руслайн" прекратила рейсы из Томска в Нижневартовск

Это была единственная компания, которая выполняла данный маршрут
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Рейсы Томск-Нижневартовск больше не будут выполняться авиакомпанией "Руслайн". Это была единственная компания, которая выполняла данный маршрут, уточнили в пресс-службе аэропорта.

В воздушной гавани рассказали, что возможно это связано с тем, что была приостановлена летная программа. Однако сейчас идут переговоры по согласованию рейсов Томск-Нижневартовск на летний период.

Напомним, что компания Utair отменила авиарейсы из Томска в Нижневартовск. Причина отмены так и осталась неизвестной.