Плату за капитальный ремонт в Томске включат в единый платежный документ

Новые квитанции доставят уже в феврале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале в квитанцию единого платежного документа будут включены взносы за капитальный ремонт за январь. В платёжке будут внедрены QR-коды, с помощью которых можно быстро оплатить услуги. Об этом журналистам рассказал должность генеральный директор ООО "ЕИРЦ ТО" Александр Кодин.

Платежный документ получат около 196 тысяч лицевых счетов жителей Томской области. В квитанции будет отражена вся необходимая информация для оплаты взноса. Все средства сразу будут перенаправлены в фонд. На размер суммы включение оплаты капитального ремонта в платежный документ никак не скажется.

«Внедрение в расширенный единый платежный документ уже с содержанием квитанции фонда капитального ремонта имеет положительный эффект, в том числе и на собираемость. Сейчас цифра высокая - уже 98%, но мы надеемся, что с помощью ЕИРЦ эта цифра достигнет 100%», - сообщил начальник департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Яков Грель.

Александр Кодин рассказал, что на лицевой стороне документа будут размещены QR-коды для оплаты взносов за ЖКУ и капитальный ремонт, в случае задолженности также будет размещен QR-код для оплаты пени. Внедрение пункта оплаты за капитальный ремонт позволит также экономить средства бюджетной организации на затраты канцелярии.

В случае неуплаты фонд может подать в суд из-за задолженности, а за непогашение долга может быть наложен запрет на распоряжение имуществом.

Как подчеркнул Грель, квитанции не должны приходить владельцам квартир в новостройках, мораторий для них веден на пять лет. В случае ошибки, можно обратиться в фонд капитального ремонта по телефону 903 – 966 с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Читайте также: Жителям Томска рассказали, что изменится на законодательном уровне с 1 февраля 2023 года