В Томске откроют детский центр в отреставрированном доме с грифонами

На картине можно увидеть, как выглядел дом более ста лет назад Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Одно из 15 сохранившихся в Томске зданий архитектора Константина Лыгина реставрирует местный предприниматель Александр Беликов. Историческая постройка восстанавливается в рамках проекта «Дом за рубль». В обновленном здании, по адресу ул. Тверская, 66, откроется детский центр.

«Этот дом сам по себе как маленький дворец, который может удивить. Дети смогут почувствовать в том числе тепло и эстетику деревянного дома», — сказал Александр Беликов.

Здание, построенное во второй половине XIX века, раньше служило частью усадебного комплекса дворянина Павла Косача. В 1899 году дом реконструировал архитектор Константин Лыгин: по просьбе владельца он перестроил объект под гостиницу. Именно тогда появился знаменитый фасад в готическом стиле, за который томичи стали называть постройку домом с грифонами.

На сегодняшний день объекту культурного наследия федерального значения, дому с грифонами, уже вернули два шпиля с грифонами и реконструировали сруб. Полностью работы планируют завершить в 2023 или 2024 году.

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