Жителей Томска приглашают принять участие в кастинге нового реалити-шоу в Дубае

Фото: ТНТ

Жителей Томской области приглашают на кастинг нового реалити-шоу в Дубае. Шоу начнут снимать весной, рассказали представители телеканала "ТНТ" журналистам "КП-Томск".

"Этой весной ТНТ приступит к съемкам нового реалити-шоу в Дубае. В рамках шоу ТНТ отправит в Объединенные Арабские Эмираты две команды – суперзвезд российского шоу-бизнеса и обычных людей – но никто еще не знает, кто из них будет жить в дорогом отеле с мраморными полами и кататься на яхте, а кому придется выживать в раскаленной солнцем пустыне и мечтать о глотке воды. Это выяснится в ходе испытаний на прочность. Шоу заставит наших звезд выйти из зоны комфорта и раскроет их для зрителей с новой стороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам кастинга отберут 7 участников, которые будут соревноваться со звездами за право на роскошь. Чтобы заинтересовать продюсеров, нужно рассказать о себе и своих увлечениях, а также предположить, на что вы готовы потратить многомиллионный выигрыш. Ознакомиться со всеми условиями и оставить заявку на участие можно на сайте ТНТ в разделе кастингов.