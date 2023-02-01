Судебные приставы рассказали томичам о новом виде мошенничества

Мошенники пытаются списать с томичей в свою пользу несуществующие штрафы Фото: Даниил ОПАРИН

Ложные уведомления о возбуждении исполнительного производства начали поступать жителям Томской области. Поддельные судебные приказы зафиксировали в региональном УФССП России. Приставы рекомендуют жителям региона проверить наличие реальных задолженностей на портале «Госуслуги» или на сайте ФССП России.

Если в отношении человека не выносили судебное решение о взыскании долга, но поступило уведомление о возбуждении исполнительного производства, следует немедленно обратиться в Службу.

В середине января 2023 года один из жителей Томской области в личном кабинете «Госуслуг» получил уведомление о возбуждении исполнительного производства на сумму более 190 тысяч рублей в пользу некоего физического лица. Производство возбудили на основании судебного приказа одного из московских судов. Приставы усомнились в подлинности документа и направили официальный запрос, суд не подтвердил выдачу приказа.

Приставам удалось выявить еще три фальсифицированных исполнительных производства в отношении томичей.

«Сейчас томские приставы готовят пакет документов об обнаружении в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также ст. 327 УК РФ (подделка документов)», - сказано в сообщении.

Сотрудники регионального Управления Федеральной службы судебных приставов дали рекомендации томичам, столкнувшимся с фальсификацией документов. «Если вас известили о возбуждении исполнительного производства о взыскании долга, но вы не являлись ответчиком в суде, необходимо на Госуслугах (раздел «Штрафы. Долги») написать электронное обращение судебному приставу. Можно также позвонить на номер группы телефонного обслуживания Управления (3822) 61-50-20 либо на номер дежурного пристава территориального отделения, в котором возбуждено исполнительное производство», - уточнили в пресс-службе.

Читайте также В Асино женщина незаконно присвоила себе часть средств материнского капитала