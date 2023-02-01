В Томске возможен дефицит лекарств в аптеках, если начнется ажиотаж

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В Томске не наблюдается дефицит лекарственных препаратов в аптеках. Однако в случае ажиотажа он может настать, сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на Росздравнадзор.

"Дефектура отдельных наименований лекарственных препаратов в аптеках Томской области возможна по нескольким притчам: перерегистрация лекарственных препаратов, эпидемиологическая обстановка и ажиотажный спрос на ряж наименований лекарственных препаратов", - сообщают специалисты.

Отмечается, что в Томской области нет дефицита лекарственных средств, так как зарубежные препараты также производят и в России.

Помимо этого ведомстве рассказали, что в регион поступают препараты зарубежного производства.