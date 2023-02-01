В Асино женщина незаконно присвоила себе часть средств материнского капитала

Впоследствии, вырученные 500 тысяч рублей женщина потратила по своему усмотрению.
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Жительницу Асино обвиняют в хищении средств материнского капитала. 38-летняя женщина проходит по уголовному делу по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении социальных выплат), сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.
По версии следствия, обвиняемая в апреле 2017 года оформила кредит в Томске на покупку жилого дома и семейного участка, имея на руках два сертификата на материнский капитал. Купленный дом оказался непригоден для проживания, а в договоре она завысила стоимость в 3 раза.
«В последующем женщина представила в пенсионный фонд и центр социальной поддержки населения документы, которые стали основанием для погашения кредитных обязательств», - говорится в сообщении.
Впоследствии, вырученные 500 тысяч рублей женщина потратила по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Асиновский городской суд Томской области.
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