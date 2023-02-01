Россияне в 2022 году приобрели 12,5 млн полисов страхования

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Розничные клиенты СберСтрахования в 2022 году приобрели в компании 12,5 млн полисов — на 41% больше, чем в 2021 году. Общая стоимость оформленных договоров превысила 29,7 млрд рублей.

Рост эмиссии банковских карт в 2022 году вызвал увеличение спроса на страхование денежных средств на счетах. Это стало одной из причин, почему данная программа стала лидером по количеству оформленных полисов. Всего страхование денежных средств на банковских картах и счетах за год приобрели 6,2 млн клиентов бана, что на 58% больше, чем в 2021 году.

На втором месте по количеству оформлений — ипотечное страхование жилья. Клиенты в 2022 году купили более 2,3 млн полисов, что соразмерно показателям прошлого года.

На третьей строчке — добровольное страхование жилья. По этой программе в прошлом году клиенты оформили 1 млн полисов, что на 30% больше, чем в 2021 году. Также в числе лидеров по количеству оформлений программы страхования путешественников (782 тыс. полисов) и защиты от несчастного случая (425 тыс.), рост по которым составил 8% и 7% соответственно.

В IV квартале 2021 года страхование банка вышло на новый для себя рынок ОСАГО. Так, по этому виду страхования в 2022 году клиенты оформили 753 тыс. страховых полисов. Самый высокий темп роста относительно показателей 2021 года наблюдается по страхованию спортсменов — в 2,7 раза. Осенью 2022 количество видов спорта, которые покрывает «Спортивная защита» возросло до 254 со 120. Это позволило удовлетворить запрос большего числа клиентов: за IV квартал было оформлено более трети от всех полисов по программе за 2022 год.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Несмотря на все сложности, в 2022 году нам удалось адаптировать бизнес под конъюнктуру, продолжить предоставлять высокий уровень клиентского сервиса, а также модифицировать существующие и внедрить новые программы. В частности, в мае мы запустили новый продукт "Защита на любой случай". Он позволяет в одном полисе застраховать жильё, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая либо выбрать актуальную для себя комбинацию этих рисков. С мая по декабрь 2022 года оформлено 1,8 млн таких страховок. В этом году мы планируем добавить в программу новые модули, а купить полис можно будет онлайн».

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Программы рискового страхования защищают клиентов от различных непредвиденных ситуаций, которые, в том числе, могут привести к значительным финансовым затратам. Оформить полисы можно как онлайн, так и в офисах Сбера. Здесь менеджеры проконсультируют и помогут с оформлением страховки. Так, в отделениях на территории работы Сибирского банка клиенты приобрели 520 тыс. полисов. Большая часть из которых (53%) приходится на программы страхования денежных средств на картах и счетах, на втором месте — полисы ипотечного страхования жилья (41%). Также в офисах Сбера можно приобрести и полис ОСАГО: менеджеры помогут клиентам подобрать оптимальное предложение от одного из 14 страховщиков-партнёров».