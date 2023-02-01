Медицинской сестре из Томска вручили награду «За достижения»

Фото: Городская клиническая больница №3 им. Б. И. Альперовича

В Томске старшей медицинской сестре третьей городской больницы Асии Ахмадулловне вручили медаль администрации Томской области «За достижения». 1 февраля она вышла на пенсию, проработав в учреждении 44 года, сообщили в медицинской организации.

«Третья городская больница была единственным местом трудовой деятельности для Асии Ахмадулловны, здесь она начала работать с 1 февраля 1979 года», - процитировали в пресс-службе учреждения главного врача Вадима Бойкова.

Асия Ахмадулловна награждена медалью «Луки Крымского», медалью «70 лет Томской области», имеет грамоты и благодарности мэра Томска, Департамента здравоохранения Томской области, горбольницы №3.

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