В микрорайоне Подсолнухи в Томске неизвестный с жестокостью убивает собак

Фото: Булатов Алексей

В паблике "Я из Томска" появилось сообщение о том, что зоозащитники просят восстановить справедливость и привлечь к уголовной ответственности человека, который с особой жестокостью расправляется с собаками в микрорайоне Подсолнухи.

"В ночь с 30 на 31 декабря 2022, в месте проживания собак (в лесополосе вдоль теплотрассы), забил до смерти собаку (кобель Тузик), которому разбил череп, нанес множественные ранения, 31.12.2022 убил ещё собаку (щенок 6 мес, Айна). 9.01.2023 убил третью собаку (кобель, вожак стаи, Игорёк) из мелкокалиберного оружия и серьёзно ранил четвертую", - говорится в сообщении.

Автор поста рассказал, что очевидец осмотрел еще одного животного 9 января 2023 года и определил, что собака убита из мелкокалиберного оружия. Кроме того, предположительно, "выстрел был точный, в задний проход".

В среду, 11 января, произошло еще одно нападение. Автор пишет, что в норе была обнаружена изрубленная, но живая собака. Животное спасают зоозащитники.

Уточняется, что в течении десяти дней было убито три собаки. Также очевидцы вызывали полицейских и, по их словам, показания не были приняты, и дело не сдвинулось с места.

Читайте также: В Томске пытаются найти новых хозяев одноглазой собаке Тише