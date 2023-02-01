Дома на Богдана Хмельницкого в Томске подключили к холодной воде

Фото: Мэрия

Мэрия Томска сообщает, что несколько домов по переулку Богдана Хмельницкого в Томске подключили к холодному водоснабжению. Коммунальщики проводили ремонт по восстановлению трубы, которую не смог восстановить владелец.

"Повреждение было выявлено на сети, принадлежащей ООО «Фортуна». Департамент городского хозяйства администрации Томска добивался от предпринимателя проведения ремонта водовода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по переулку Богдана Хмельницкого в дома 5/1, 8, 11, 12 и 12а уже вернули ресурс холодной воды.

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