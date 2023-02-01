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НовостиОбщество1 февраля 2023 2:35

Дома на Богдана Хмельницкого в Томске подключили к холодной воде

Адреса 5/1, 8, 11, 12 и 12а были без холодного водоснабжения на период ремонта трубы
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Мэрия

Фото: Мэрия

Мэрия Томска сообщает, что несколько домов по переулку Богдана Хмельницкого в Томске подключили к холодному водоснабжению. Коммунальщики проводили ремонт по восстановлению трубы, которую не смог восстановить владелец.

"Повреждение было выявлено на сети, принадлежащей ООО «Фортуна». Департамент городского хозяйства администрации Томска добивался от предпринимателя проведения ремонта водовода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по переулку Богдана Хмельницкого в дома 5/1, 8, 11, 12 и 12а уже вернули ресурс холодной воды.

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