В Томске в первый день февраля будет снежно и до -13 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 1 февраля синоптики обещают до -13 градусов. Без существенных осадков, ночью местами небольшой снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в среду ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха составит до -11…-13°С. Также ожидается облачность с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ветер юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура днем -9…-14°С. На дорогах местами гололедица.

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