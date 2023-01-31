На дизельной электростанции в селе Усть-Тым Томской области произошло возгорание

Около трехсот жителей отдаленного села остались без электричества из-за пожара на электростанции. Фото: Telegram-канал прокураторы Томской области

Сегодня, 31 января, на дизельной электростанции в селе Усть-Тым Каргасокского района Томской области произошло возгорание. Из-за пожара отдаленный населенный пункт, в котором проживают 279 человек, остался без электроэнергии. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в настоящий момент выясняются причины инцидента.

«Прокуратура Каргасокского района Томской области взяла на контроль восстановление прав жителей села Усть-Тым на надлежащее электроснабжение», - прокомментировал произошедшее прокурор Каргасокского района Юрий Бессмертных.

В Усть-Тыме временно запустили резервные генераторы. Фото: Telegram-канал прокураторы Томской области

Из-за пожара на электростанции в селе временно подключили резервные генераторы.

«Две котельные, обеспечивающие отопление социальных объектов, запущены. В ближайшее время в населенный пункт из районного центра будет доставлен еще один резервный генератор для восстановления электроснабжения», - уточнили в сообщении.

Очевидцы происшествия сообщили в местном паблике, что станция сгорела за один час. Фото: Telegram-канал «Регион-70».

Добавим, что о пожаре также сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70». Они опубликовали несколько фотографий горящей электростанции.

Обстоятельства пожара устанавливаются. Фото: Telegram-канал «Регион-70».

«В селе Усть-Тым в районе 16:00 загорелась электрическая подстанция. За час сгорела полностью», - написали очевидцы под постом в паблике.

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