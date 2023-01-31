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НовостиОбщество31 января 2023 13:42

Северчанка перечислила на счет мошенников 86 тысяч рублей

Из-за технического сбоя женщина не смогла перевести аферистам еще 200 тысяч рублей
Анна Ковалёва
Северчанка перевела более 80 тысяч рублей на счет незнакомцев

Северчанка перевела более 80 тысяч рублей на счет незнакомцев

Фото: Даниил ОПАРИН

65-летняя жительница Северска заявила в полицию о хищении денег. Женщина рассказала, что мошенники убедили ее перечислить на их счет 86 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«В одном из популярных интернет-мессенджеров женщине поступил звонок, неизвестная девушка представилась сотрудником Центрального банка и пояснила, что на имя северчанки в данный момент подана заявка на получение кредита, для спасения денежных средств пенсионерки необходимо все имеющиеся на счетах деньги перевести на «безопасный счет», - говорится в сообщении.

Северчанка сделала перевод на сумму 86 000 рублей. После этого аферисты убедили ее взять в кредит 200 тысяч рублей и также перечислить на якобы безопасный счет. Пожилая женщина оформила потребительский кредит и попыталась перевести средства, однако произошел технический сбой. Банк отклонил операцию.

«Женщина сама перезвонила на горячую линию Центрального банка Российской Федерации, при разговоре с сотрудником учреждения женщина поняла, что стала жертвой мошенников», - уточняется в сообщении.

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