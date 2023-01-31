Северчанка перечислила на счет мошенников 86 тысяч рублей

Северчанка перевела более 80 тысяч рублей на счет незнакомцев Фото: Даниил ОПАРИН

65-летняя жительница Северска заявила в полицию о хищении денег. Женщина рассказала, что мошенники убедили ее перечислить на их счет 86 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«В одном из популярных интернет-мессенджеров женщине поступил звонок, неизвестная девушка представилась сотрудником Центрального банка и пояснила, что на имя северчанки в данный момент подана заявка на получение кредита, для спасения денежных средств пенсионерки необходимо все имеющиеся на счетах деньги перевести на «безопасный счет», - говорится в сообщении.

Северчанка сделала перевод на сумму 86 000 рублей. После этого аферисты убедили ее взять в кредит 200 тысяч рублей и также перечислить на якобы безопасный счет. Пожилая женщина оформила потребительский кредит и попыталась перевести средства, однако произошел технический сбой. Банк отклонил операцию.

«Женщина сама перезвонила на горячую линию Центрального банка Российской Федерации, при разговоре с сотрудником учреждения женщина поняла, что стала жертвой мошенников», - уточняется в сообщении.

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