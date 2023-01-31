Подать документы на поступление можно будет как по интернету, так и при личном обращении в приемную комиссию Фото: Пресс-служба Томского политехнического университета

Приемная кампания в Томском Политехническом университете стартует 1 февраля 2023 года. «Это касается всех форм обучения по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры», - уточняется на сайте ТПУ.

Документы для поступления можно будет подать на порталах «Абитуриент ТПУ» и «Госуслуги», а также по электронной почте или при личном обращении в приемную комиссию.

В 2023 году на бакалавриат и специалитет (очное обучение) в ТПУ открыто 1 623 бюджетных места. Их будут заполнять в два этапа. Сначала зачислят льготников, целевиков, победителей и призеров олимпиад. Затем распределят остальные места.

В очную магистратуру открыто 1 472 места. «В магистратуре зачисление также будет проводиться в две волны. Основная волна (заполнение до 80 % бюджетных мест) — 29 июля, вторая (оставшиеся бюджетные места) — 14 августа», - уточняется на сайте унивеситета.

Зачисление также будут производить по приоритетам. В заявлении о приеме абитуриенту нужно указать не более пяти приоритетных направлений обучения. Изменить их порядок можно будет до 25 июля.

Экзамены для абитуриентов в Томском политехе проведут с 17 июля по 22 июля.

«Приказы о зачислении для нулевой волны будут опубликованы 29-30 июля, для основной волны поступающих — с 4 по 9 августа. Списки поступивших в магистратуру ТПУ (очная форма) будут опубликованы 27 июля», - уточняется в сообщении пресс-службы.

Читайте также В 2023 году в Томске откроют Центр поддержки талантов детей и молодежи