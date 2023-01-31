Томич убил своего друга ударом ножа в ногу

Жителя Томска отправили за решетку за убийство друга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сорокалетний житель Томска ударил знакомого ножом в ногу, потерпевший скончался от кровопотери. Мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы. О том, что приговор уже вступил в законную силу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале 2020 года томич распивал спиртное вместе со знакомым, у которого он временно проживал. Между приятелями возникла ссора. 40-летний томич достал нож и ударил им приятеля в область левой ноги. Раненого доставили в больницу, однако спустя непродолжительное время он скончался из-за обильной кровопотери.

«Суд г. Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего жителя областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - говорится в сообщении.

Жителя Томска приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Защитник виновного обжаловал приговор. «Согласно их версии, фигурант уголовного дела на непродолжительное время отлучался из дома, ходил в магазин за алкоголем, вернувшись, он обнаружил у приятеля ножевое ранение и вызвал скорую помощь», - уточнили в прокуратуре. Апелляцию не удовлетворили, приговор уже вступил в законную силу.

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