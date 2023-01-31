Вечером 31 января пробки в Томске достигли 9 баллов

Пробки в Томске насчитывают 9 баллов. Фото: портал "2ГИС"

Сегодня, 31 января, к 18:30 в Томске образовались девятибальные пробки. Затруднение движения на дорогах зафиксировал онлайн-сервис «2ГИС».

Самая большая пробка наблюдается на Иркутском тракте - на участке от примыкания к Северному городку до пересечения с улицей Клюева. Серьезные заторы также образовались проспектах Ленина, Фрунзе, Комсомольский, улицах Мичурина, Красноармейская, Шевченко, Сибирская, Елизаровых, Дальне-Ключевская.

Сильно затруднено движение и выезде из города – у Коммунального моста. Затор образовался на участке улицы Нахимова от пересечения с улицей Советская (в сторону области).

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