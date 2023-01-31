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НовостиОбщество31 января 2023 9:47

Жительница Томска сядет в тюрьму на 2 года из-за незаконного сбыта наркотиков

Женщина продала наркотическое средство из рук в руки наркозависимому
Ксения Высотина

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске 42-летняя местная жительница сядет в тюрьму на 2 года из-за незаконного сбыта наркотиков. Женщина продала наркотическое средство из рук в руки наркозависимому, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Ленинский районный суд г. Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 42-летей местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств)", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что через непродолжительное время томичка была задержана сотрудниками полиции, изъявшими наркотическое средство из незаконного оборота.

Суд приговорил обвиняемую к 2 годам лишения свободы.