В Томской области за сутки зафиксировали 36 новых случаев COVID-19

Фото: Пыхалова Юлия

Сегодня, 31 января, в Томской области выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 295 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 15 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 656 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 792 случая заражения коронавирусной, 45 пациентов скончались, 6 102 человека выздоровели.

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