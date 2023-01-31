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НовостиЗдоровье31 января 2023 9:20

В Томской области за сутки зафиксировали 36 новых случаев COVID-19

Данные предоставил сайт "стопкоронавирус.рф"
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Пыхалова Юлия

Фото: Пыхалова Юлия

Сегодня, 31 января, в Томской области выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 295 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 15 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 656 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 792 случая заражения коронавирусной, 45 пациентов скончались, 6 102 человека выздоровели.

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