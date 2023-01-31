Проект из Томска "Краса в погонах" рассказал о новой участнице

Фото: Росгвардия

Издание "МК в Томске" запустило проект о девушках "Краса в погонах", суть которого рассказать о красивых работницах в форме.

В этот раз "Краса" рассказывает о Яне Гиривской - военнослужащей Северского соединения Росгвардии, прапорщике.

Яна проходит службу в войсках правопорядка с 2010 года.

Девушка умеет хорошо петь, поэтому она выступает на концертных площадках Северска и Томска как сольно, так и в составе ансамбля «Люди в погонах». Принимает участие в фестивале народного творчества «Чеховские пятницы».

Не раз становилась лауреатом и призером смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества Росгвардии «Солдаты антитеррора» в пении. В 2023 году Яна решила попробовать себя в новом амплуа и заняла первое место в отборочном туре конкурса в номинации «Художественное чтение».

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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