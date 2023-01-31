Жителей Бакчара Томской области будут судить за кражу разбитых вещей

Фото: МВД

Трое жителей села Бакчар Томской области обвиняются в краже имущества из чужого дома. Молодые люди хотели воспользоваться украденным, но часть вещей разбили, часть - потеряли.

"Обвиняемые в середине сентября 2022 года, в вечернее время, совершили кражу бытовой техники из квартиры на улице Гвоздева в селе Бакчар. Злоумышленники, выломав входную дверь, проникли в жилище, откуда бытовую технику", - говорится в сообщении.

В УМВД по Томской области уточнили, что похищенный ноутбук и фотоаппарат томичи разбили, а акустическую колонку потеряли. Заведено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Дело направлено в суд.

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