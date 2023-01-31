Власти Томска готовы привлечь дополнительные деньги на вывоз снега

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В Томск может быть привлечено дополнительное финансирование на случай избыточного количества снега и ЧС. Об этом сообщил журналистам и.о. Ратнер.

"Мы сейчас смотрим, как мы отработаем ближайшие две недели... Безусловно, механизмов несколько – это может быть и сдвижка кассового плана, и подключение ресурсов из Фонда непредвиденных расходов", – рассказал Ратнер журналистам.

В случае критической ситуации, как пояснил Ратнер, будет подключен фонд чрезвычайных ситуаций. Кроме того, власти города готовы направить обращение к социальным партнерам.

Также и.о. мэра отметил неблагоприятную ситуацию со снегом в кварталах, сказав, что очистка идет в рабочем режиме.

Напомним, что на прошлой неделе власти также прокомментировали ситуацию с вывозом снега их города. Тогда сообщалось, что на вывоз снега было выделено 32 миллиона рублей. Однако заместитель мэра города по благоустройству Вячеслав Черноус заявил, что если каждый день вывозить из города по 5 тысяч тонн снега, то уже через 2 недели бюджетные деньги закончатся.

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