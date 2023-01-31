Томский онколог Пикалова назвала опасность ультрафиолетового излучения для здоровья

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Среди естественного и искусственного ультрафиолетового излучения опаснее всего последнее, рассказала "МК в Томске" Лидия Пикалова, главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Томской области.

"Это доказанный канцероген для человека - неважно искусственное или естественное ультрафиолетовое излучение, но хуже в 10-15 раз искусственное", - заявила Пикалова.

Специалист отмечает, что одну из главных ролей в онкозаболевании во многих случаях сыграл именно искусственный ультрафиолет. Лидия Пикалова считает, что при злоупотреблении таким загаром может развиться меланома кожи.

Онколог добавила, что желательно, находясь на солнце, защищать от солнечных лучей кожу лица и тела, глаза и волосистую часть головы.

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