Губернатор Мазур обозначил задачи для пищевиков в Томской области

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Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале опубликовал список задач, которые предстоит реализовать пищевой промышленности в регионе. Глава региона отметил, что на данный момент томичи могут гордиться более 400 производителями.

"Задача №1: ежегодный рост объёмов производства. Он позволит создавать новые рабочие места. Задача №2: стабилизация цен - безусловно, не в ущерб качеству и зарплате персонала. Задача №3 – увеличение доли выпуска продуктов с длительным сроком хранения. Это нужно для выхода производителей на новые рынки, в том числе и нашу глубинку", - пишет Владимир Мазур.

Губернатор Томской области отметил, что пищевая промышленность считается одной из самых крепких и перспективных для региона.

Также Мазур отметил положительные тенденции в производстве - это разработка томского сгущенного молока.

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