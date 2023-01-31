В Томске подростки смогут принять участие в спектакле о буллинге в ТЮЗе

Фото: ТЮЗ

В Томском ТЮЗе состоится фестиваль "Театр в кармане". В рамках этого подростки смогут принять участие в спектакле о буллинге, сообщает пресс-служба театра.

"Новый проект «Театр в кармане. Лаборатория форум-театра» затронет непростую тему травли в школе (буллинга). Команда проекта соберётся, чтобы выпустить форум-спектакль, в котором непрофессиональные артисты и зрители в диалоге ищут пути решения проблемы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возраст участников составит 14-16 лет. Заявки принимаются с 1 по 14 февраля, а объявление участников – 17 февраля на официальном сайте Томского ТЮЗа и в социальных сетях.

Для того, чтобы принять участие, необходимо подать заявку.