За переустановку полученных в подарок светильников Томску придется заплатить 700 тысяч рублей

Фото: Ксения Высотина

Томск должен будет заплатить 700 тысяч рублей за переустановку подаренных светильников на проспекте Ленина. Изначально они были установлены безвозмездно, сообщает издание "МК в Томске", ссылаясь на администрацию города.

Ранее глава компании "Горсети" Владимир Резников сообщил журналистам, что все светильники сняли, поскольку в них скапливался конденсат. Резников также уточнил, что фонари на Ленина устанавливала ГК "Гранит".

По словам представителя мэрии, работы по демонтажу, модернизации и монтажу светильников обойдутся городскому бюджету в 700 тысяч рублей. На данный момент восстановлены и заново установлены 40 светильников, в ближайшие дни будут установлены еще 50.

Напомним, что на прошлой неделе власти также прокомментировали ситуацию с вывозом снега их города. Тогда сообщалось, что на вывоз снега было выделено 32 миллиона рублей. Однако заместитель мэра города по благоустройству Вячеслав Черноус заявил, что если каждый день вывозить из города по 5 тысяч тонн снега, то уже через 2 недели бюджетные деньги закончатся.