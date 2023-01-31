Жители Томска смогут увидеть уникальную комету ZTF с 1 по 2 февраля

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Комета ZTF - уникальное небесное тело, которое можно наблюдать лишь раз в 50 тысяч лет. В начале февраля жители Томска смогут увидеть последние "следы", которые оставляет комета в небе, 1-го и 2-го числа в ночное время. "КП-Томск" поговорила с астроном Евгением Парфеновым и выяснила, где именно на небе будет обозначена комета.

"В последние числа января, примерно 29 или 30 числа, будет проходить в десяти градусах от Полярной звезды, которая практически на месте находится в небе. В первых числах февраля будет крутиться в 10 градусах, затем начнет тускнеть", - рассказал "КП-Томск" Евгений Парфенов, томский астроном.

Специалист уточнил, что для того, чтобы разглядеть причудливое небесное тело, понадобится специальный телескоп, небольшие познания в расположении Полярной звезды. Кроме того, в ночное время для большего эффекта должен отсутствовать туман, дымка и свечение со стороны города.

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