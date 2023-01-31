Почти 5 тысяч жителей Томской области обратились в контакт-центр соцзащиты в начале 2023 года

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В Томской области в январе 2023 года 4 399 жителей обратились в контакт-центр соцзащиты. Самый актуальный вопрос - тема детских пособий, сообщили в пресс-службе администрации.

"Самой актуальной продолжает оставаться тема детских пособий, включая вопросы по единому пособию. Всего по «детской» теме в первый месяц 2023 года поступило более 2 тыс. вопросов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в контактном-центре эксперты отвечают на вопросы по предоставлению социальных выплат, консультируют по оформлению социальных услуг, предоставляют нужный адрес или телефон учреждения соцзащиты.

Добавим, что центр работает в будние дни с 9 до 18 часов по телефонам: 8 (3822) 60-27-99, 8-800-600-0000.