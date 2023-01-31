В Томске для добровольцев открылся новый сезон "Снежной вахты"

Фото: Алёна Голева

Мэрия Томска сообщает, что в регионе запустили новый сезон "Снежной вахты". Социальный конкурс призван помогать нуждающимся людям с уборкой зимних осадков на безвозмездной основе.

"Участниками социального конкурса «Снежная вахта» станут добровольцы из образовательных учреждений Томска, общественных организаций, стройотрядов, а также работающая молодежь и молодежные инициативные группы",- говорится в сообщении.

Дополняется, что "заказчиками" для уборки могут быть ветераны, пенсионеры и инвалиды. Кроме того, отряды "Снежной вахты" могут убрать общественные пространства и социальные объекты Томска.

Итоги социального конкурса будут подведены в мае 2023 года. После оглашения результатов будут выделены победители, которые смогли реализовать как можно больше заявок. За достижение томичи получат памятные призы от администрации города.

Дополнительная информация и заявки на уборку территории принимаются по телефону: 901-421 (управление молодежной политики администрации Томска).

Для того, чтобы стать добровольцем "Вахты" необходимо заранее зарегистрировать свою команду и оставить информацию об организации. Дополнительную информацию можно узнать в Управлении молодежной политикой администрации Томска: 901-421.

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