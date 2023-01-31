Один человек травмирован в результате ДТП под Томском

Фото: МВД

В Томской области днем понедельника, 30 января, произошло столкновение двух встречных автомобилей. В результате аварии пострадал водитель "ВАЗа". Об этом сообщает региональное УМВД.

"По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Lacetti, под управлением 62-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2109", - сказали в МВД.

Уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина 39 лет. Его с травмами доставили в больницу.

Читайте также: Жители Томска утром 31 января стоят в 9 балльных пробках