В Томской области был создан Совет главных врачей

Новая структура была образована главой департамента здравоохранения Томской области Робертом Фидаровым 30 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совет главных врачей был создан в Томской области. В него вошли 18 представителей сферы здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».

Новая структура была образована главой департамента здравоохранения Томской области Робертом Фидаровым 30 января. В него вошли главные врачи федеральных и медицинских учреждений, доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи, всего 18 человек. Руководителем СГВ стал Алексей Балановский – главврач детской больницы №1.

Совет займется решением вопросов развития отрасли, анализом текущего состояния медицины и здравоохранения в регионе, а также рассмотрением инициатив от учреждений области и жителей.

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