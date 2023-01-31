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НовостиОбщество31 января 2023 3:35

В Томской области был создан Совет главных врачей

Новая структура образована 30 января
Кирилл Колемасов
Новая структура была образована главой департамента здравоохранения Томской области Робертом Фидаровым 30 января.

Новая структура была образована главой департамента здравоохранения Томской области Робертом Фидаровым 30 января.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совет главных врачей был создан в Томской области. В него вошли 18 представителей сферы здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».

Новая структура была образована главой департамента здравоохранения Томской области Робертом Фидаровым 30 января. В него вошли главные врачи федеральных и медицинских учреждений, доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи, всего 18 человек. Руководителем СГВ стал Алексей Балановский – главврач детской больницы №1.

Совет займется решением вопросов развития отрасли, анализом текущего состояния медицины и здравоохранения в регионе, а также рассмотрением инициатив от учреждений области и жителей.

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