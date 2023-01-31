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НовостиОбщество31 января 2023 2:56

День выплат на первого ребенка в Томской области изменится в марте

Выплатой будет заниматься Социальный фонд России
Кирилл Колемасов
Теперь денежное пособие будет выплачиваться в начале нового месяца за предыдущий.

Теперь денежное пособие будет выплачиваться в начале нового месяца за предыдущий.

Фото: архив КП

Дата выплаты на первого ребенка в Томской области изменится. Теперь денежное пособие будет выплачиваться в начале нового месяца за предыдущий, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Денежное пособие перешло из органов социальной защиты населения в ведение социального фонда России, поэтому дата поступления денег изменится, об этом сообщили в организации.

В первый месяц 2023 года денежная выплата была перечислена родителям 16 января. Начиная с марта, она будет осуществляться третьего числа каждого нового месяца. Поступать они будут в новый месяц за предыдущий.

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