Жители Томска утром 31 января стоят в 9 балльных пробках

Затруднение движения наблюдаются на Коммунальном мосту, со стороны Шегарского тракта и Черной Речки.
Фото: Алёна ГОЛЕВА
Девятибалльные пробки образовались в Томске 31 января утром. Судя по картам 2GIS, затруднение движения наблюдаются на Коммунальном мосту, со стороны Шегарского тракта и Черной Речки.
Пробка также образовалась на Чекистском тракте в сторону ул. Кутузова. Затор заметен от остановки Пушкина до ул. Дальне-Ключевская и на ул. Фрунзе от Шевченко до пр. Комсомольский.
Томичи также стоят на ул. Елизаровых от ул. Кулагина до ул. Шевченко и на ул. Ломоносова.
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