В Томске в Ленинском районе 31 января сгорел жилой дом

В Томске в Ленинском районе произошел крупный пожар по адресу Большая Каштачная/переулок Светлый.

"1-этажный, брусовой жилой дом 6х4 м. Вплотную к дому пристроена дощатая веранда 2х4 м. На момент прибытия первого подразделения: крыша дома полностью охвачен огнем, угроза распространения на соседние постройки", - говорится в сводке МЧС.

В пресс-службе МЧС "КП-Томск" уточнили, что пострадавших нет. В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, обгорели стены и вещная обстановка внутри дома.

Общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Специалисты называют предварительной причиной пожара нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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