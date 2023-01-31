В Томске починят протекающую трубу на Богдана Хмельницкого

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Департамент городского хозяйства сообщает, что 31 января, во вторник, коммунальщики заменят протекающую трубу водопровода в районе переулка Богдана Хмельницкого. Холодной воды не будет в доме №12а, однако по другим адресам обещают вернуть ресурс в скором времени.

"На сети, принадлежащей ООО "Фортуна", было выявлено повреждение. Департамент городского хозяйства Томска добивался от предпринимателя проведения ремонта водовода. Собственник сети, от которой запитано несколько жилых многоквартирных домов, в пятницу пытался отремонтировать ее самостоятельно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что попытка собственника самостоятельно отремонтировать течь не привела к положительным результатам. К починке дефекта возле Богдана Хмельницкого 11 и 5/1 привлечена компания «Томскводоканал».

Коммунальщики уже починили задвижку, а непосредственно 31 января будут проходить работы по замене элемента сетей.

Напомним, жители города жаловались, что между 11 и 5/1 домом переулка Богдана Хмельницкого течет ручей, невозможно пройти к дому. Сообщалось, что после обращения жителей в администрацию и прокуратуру 27 января, в пятницу, была проведена проверка и достигнута договоренность с "Томскводоканалом".

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