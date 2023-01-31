В Томске на переулке Богдана Хмельницкого отключат воду в четырех домах

Фото: Оберемченко Николай

В Томске в нескольких домах по переулку Богдана Хмельницкого отключат водоснабжение. С утра 31 января специалисты приступят к поискам прорыва и к его устранению, сообщает мэрия.

"По информации "Томскводоканала", после того, как были открыты задвижки на сетях, ведущих к домам по пер. Б. Хмельницкого, 5/1, 8, 11, 12, зафиксировано падение давления ресурса в микрорайоне Степановка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после установления факта дефекта специалисты решили не подключать водоснабжение по указанным адресам. Также департамент городского хозяйства контролирует процесс.

Вечером понедельника, 30 января, к четырем домам на Богдана Хмельницкого проводился подвоз воды. Утром также воду доставят к домам в бочках.

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