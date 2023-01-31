В Томске 31 января будет до -11 градусов и несильный ветер

Фото: Голева Алёна

В Томске 31 января синоптики обещают до -11 градусов. Без существенных осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе во вторник ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха составит до -9…-11°С. Также ожидается облачность с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем -8…-13°С. На дорогах местами гололедица.

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