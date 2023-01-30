В Томской области в кювет слетели Lada и Subaru

Под Томском столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Telegram-канал ОГБУ «ТО ПСС»

В субботу, 28 января, в светлое время суток произошло ДТП на Шегарском тракте. Об этом сообщили представители пресс-службы ОГБУ «ТО ПСС» в Telegram-канале.

«Спасатели Томской областной поисково-спасательной службы выезжали на дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей на Шегарском тракте. Прибывшая оперативно-дежурная смена провела осмотр места происшествия. Помощь спасателей не потребовалась», - сказано в сообщении.

Помощь прибывших спасателей не потребовалась. Telegram-канал ОГБУ «ТО ПСС»

На опубликованных фотографиях видно, что от столкновения в кювет снесло сразу два легковых автомобиля: и Subaru и Lada.

Ранее «КТ-Томск» рассказал о другом ДТП. Авария с участием автобуса произошла в районе Коммунального моста, на выезде из города.

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