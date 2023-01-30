В Томской области осудят мужчину, убившего троих человек 17 лет назад

Раскрыто преступлено, совершенное в поселке Самусь 17 лет назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний житель Томской области убил троих знакомых с целью ограбления. Он рассчитывал похитить крупную выручку от продажи автомобиля. В доме потерпевших мужчина обнаружил лишь небольшую сумму денег, забрав которую он скрылся с места преступления.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении убийства трех человек, сопряженном с разбоем», - сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

В сообщении уточняется, что в сентябре 2005 года житель Томской области незаконно проник в дом своих знакомых в поселке Самусь. Он нанес находившимся в помещении двум мужчинам и женщине множественные удары колюще-режущим предметом. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Преступление раскрыто, обвиняемого содержат под стражей. Представители Следственного комитета добавили, что вина жителя Томской области подтверждается совокупностью собранных следствием доказательств.

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