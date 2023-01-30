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НовостиОбщество30 января 2023 13:26

Стоимость проездных в горэлектротранспорте Томска оставили прежней

Изменения тарифов на проезд не коснулись проездных билетов
Анна Ковалёва
В Томске цены на проездные останутся прежними

В Томске цены на проездные останутся прежними

Фото: Анна Ковалёва

Повышение цен на проезд в общественном транспорте Томска не коснулось стоимости проездных билетов на электротранспорт. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Единый проездной для пенсионеров стоит 360 рублей. Для школьников и студентов на месяц фактическая стоимость проездного сохранится на уровне 400 рублей», - уточняется в сообщении.

В мэрии напомнили, что в сентябре 2022 года стоимость проездного для школьников и студентов была значительно снижена: с 800 до 400 рублей. Это привело к тому, что проездные билеты стали покупать в 3-4 раза чаще.

Ранее «КП-Томск» рассказал, что стоимость проезда в трамваях и троллейбусах подорожала до 25 рублей, а в автобусах до 27 рублей.

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