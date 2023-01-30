Двое томичей украли оставленные без присмотра вещи стоимостью 215 тысяч рублей

Вещи были оставлены жильцами без присмотра при переезде Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Двое 37-летних мужчин похитили чужое имущество на сумму 215 тысяч рублей. Личные вещи временно оставили без присмотра у подъезда томичи, которые меняли место жительство. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

В августе 2022 года один из жителей Томска заметил у подъезда многоквартирного дома по улице Киевская чужие вещи. Мужчина вместе с приятелем забрали часть вещей и скрылись. Хозяевами украденного имущества оказались переезжающие в другую квартиру томичи.

«Ущерб от хищения составил 215 тысяч рублей, в числе похищенного – денежные средства в сумме 140 тысяч рублей, часы и другие личные вещи», - уточняется в сообщении.

Прокуратура обвинила похитителей в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ («Кража»). Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

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