Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 12:55

Двое томичей украли оставленные без присмотра вещи стоимостью 215 тысяч рублей

Вещи оставили переезжающие жильцы у подъезда жилого дома
Анна Ковалёва
Вещи были оставлены жильцами без присмотра при переезде

Вещи были оставлены жильцами без присмотра при переезде

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Двое 37-летних мужчин похитили чужое имущество на сумму 215 тысяч рублей. Личные вещи временно оставили без присмотра у подъезда томичи, которые меняли место жительство. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

В августе 2022 года один из жителей Томска заметил у подъезда многоквартирного дома по улице Киевская чужие вещи. Мужчина вместе с приятелем забрали часть вещей и скрылись. Хозяевами украденного имущества оказались переезжающие в другую квартиру томичи.

«Ущерб от хищения составил 215 тысяч рублей, в числе похищенного – денежные средства в сумме 140 тысяч рублей, часы и другие личные вещи», - уточняется в сообщении.

Прокуратура обвинила похитителей в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ («Кража»). Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Читайте также В Томском районе мужчину подозревают в краже деталей техники из дачного дома