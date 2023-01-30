Военнослужащий из Северска спас щенка в зоне СВО

Фото: Росгвардия по Томской области

На выполнении одного из заданий в зоне СВО при осмотре блокпоста на наличие взрывоопасных предметов военнослужащий Северского соединения Росгвардии лейтенант Виталий Г. спас щенка. Солдат забрал животное в свою военную команду. Собака провела с отрядом всю командировку и вернулась вместе с солдатами домой, сообщает пресс-служба по Росгвардии Томской области.

Щенка бросили в зоне СВО, собака застряла головой в батарее и не могла выбраться, когда ее обнаружил военнослужащий Виталий Г. Он помог собаке освободиться и сразу принял решение забрать ее с собой.

Щенок стал неотъемлемой частью команды и поднимал военный дух солдат в зоне боевых действий. Ей дали значимое имя «Мира».

«Она всегда уделяла внимание каждому бойцу: то повиляет хвостом, то просунет умную мордаху под руку, чтобы погладили. Мира уверенно вставала в строй с росгвардейцами, провожала на боевые задачи и с щенячьим восторгом радовалась каждому возвращению.» - говорится в сообщении.

Мира, как и любой щенок, не забывала о шалостях. Она любила играть с тапочками военных и прятала их в разных укромных уголках.

Благодаря отзывчивости военнослужащих Росгвардии сейчас жизни щенка ничего не угрожает, собака обрела свой дом и любящего хозяина. Миру забрал к себе военный водитель из другой части Росгвардии Сергей С. Теперь она живет в квартире, гостит на даче и радует своих хозяев.