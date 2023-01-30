Мэр Стрежевого проверил школы после информации о курении в общеобразовательных учреждениях

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В Томской области в городе Стрежевой мэр Валерий Дениченко съездил с проверкой в школу. Поводом стала информация в соцсетях о том, что старшеклассники курят в туалете электронные сигареты.

"Вчера в чате редакции вновь подняли вопрос о курении в школьных туалетах на переменах. Старшеклассники курят, младших в туалет не пускают. Дети страдают, родители недовольны. Упоминали пятую школу, далее написали, что в других школах то же самое. Сходил сегодня в пятую школу, прошел по туалетам, переговорил с сотрудниками школы", - написал глава Стрежевого в своем telegram-канале.

Мэр также отметил, что перед его приездом администрация школы проветрила помещения, но это не помогло. Запах электронных сигарет по-прежнему оставался в туалетах.

"С этим сложно бороться, потому, что важно не переступить грань. Всё-таки, школьники хоть и дети, но у них есть свои права. По милиционеру в каждую школу к каждому туалету не поставишь. Вешать камеры в туалеты - тоже не вариант", - добавляет Дениченко.

Администрация города и школы пришла к договоренности о том, что будет создана рабочая группа, которая будет следить за происходящим.