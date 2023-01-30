В Томске суд вынес приговор поджигателям машины после конфликта с УК

В отношении третьего фигуранта уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Томска вынес приговор в отношении двух жителей областного центра, обвиняемых в поджоге автомобиля на ул. Интернационалистов в 2021 году. 38-летнего и 52-летнего томичей признали виновными в совершении преступления, сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как установил суд, руководитель УК в июле 2022 года организовал поджог автомобиля женщины, которая неоднократно высказывала претензии к качеству оказания услуг управляющей компанией.

«К совершению противоправных действий он привлек двоих местных жителей, один из которых в ночное время облил припаркованное транспортное средство горючей жидкостью и поджег его», - говорится в сообщении.

В 2016 году директор УК организовал поджог другого автомобиля таким же образом, для этого он привлек 52-летнего мужчину. В результате пожара пострадал сам автомобиль и машина рядом. Сумма ущерба составила более 2,1 млн рублей.

52-летний фигурант получил 2 года и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, 38-летний обвиняемого приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 месяца. В отношении третьего фигуранта уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности.

Ранее мы рассказывали, что подозреваемые подожгли машину председателя дома на ул. Интернационалистов. Подозревают в заказе поджога руководителя управляющей компании «Жилищник».

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