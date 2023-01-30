Губернатор Владимир Мазур открыл 45 отделений «Движения первых»

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур, возглавляющий координационный совет регионального отделения нового Российского движения детей и молодежи «Движение первых», вручил 45 свидетельств о создании первичных отделений движения.

В томском пространстве коллективной работы «Точка кипения» глава региона вручил свидетельства представителям 45 созданных отделений «Движения первых» в Томске и Северске. Очередное вручение состоялось в рамках стартовавшего «Марафона открытий», в ходе которого по всей стране открываются новые отделения движения.

«Съезд новой общественно-государственной организации, наблюдательный совет которой возглавил президент, состоялся совсем недавно, в середине декабря, но количество участников движения растет не по дням, а по часам, - подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур. – Новое движение открывает новые большие возможности для самореализации детей и молодежи – в образовании, в науке, в культуре, в спорте, в экологии, в волонтерстве, в туризме, во многих других направлениях. А задача власти, педагогов и наставников – помочь детям в полной мере раскрыть свои таланты, реализовать желание быть полезным Родине».

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Название "Движение первых" получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве 18-20 декабря 2022-го. Миссия движения - "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в движении", "Быть первым". Вступить в движение можно с шести лет. Реготделение в Томской области возглавляет Дмитрий Насонов.